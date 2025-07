L'aggressione è avvenuta intorno alle 16.30. Le autorità hanno fermato un sospettato e hanno fatto sapere che non c'è alcuna ulteriore minaccia per la popolazione

Diverse persone sono state ferite a coltellate nei pressi del centro commerciale Ratina di Tampere, in Finlandia. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 ora locale. Le autorità hanno fermato un sospettato e hanno fatto sapere che non c'è alcuna ulteriore minaccia per la popolazione.