Germania, grattacielo in fiamme a Berlino: vasta colonna di fumo

Le fiamme si sono sviluppate nell'edificio all’angolo tra Kurfürstenstraße e An der Urania, nel quartiere di Tiergarten. L'intervento dei vigili del fuoco, con 130 unità, ha permesso di domare l'incendio. "Nel bilancio non risulta alcun ferito", ha riferito un portavoce. La polizia indaga sulle cause, ma secondo alcuni testimoni si sarebbero verificate "tre violente esplosioni"