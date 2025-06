Bandiera Ue, Tajani: "Blu come il manto della Madonna". È polemica

In un post su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fornito una propria interpretazione sull'origine della bandiera europea: "Blu come il manto della Madonna, con le 12 stelle delle tribù di Israele disposte in cerchio". Una versione che ha suscitato le polemiche e che sembra non avere alcun fondamento. Come si legge sul sito dell'Unione Europea, le 12 stelle della bandiera “rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa"