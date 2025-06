Sudan, crollo in una miniera d'oro: almeno 50 morti

Almeno 50 persone sono morte a seguito del crollo parziale di una miniera d'oro nel nord-est del Sudan. Come riferisce la Sudanese Mineral Resources Company (Smrc), la compagnia mineraria statale di Khartum, il crollo si è verificato in un "pozzo artigianale nella Kirsh al-Fil" nella remota area desertica di Howeid, situata tra le città di Atbara e Haiya, controllate dall'esercito, nello stato sudanese nordorientale del Mar Rosso. Un crollo simile si è verificato nello stesso luogo due mesi fa, provocando feriti.

La situazione in Sudan

Dallo scoppio della guerra tra la giunta militare al governo e i paramilitari ribelli delle Forze di Supporto Rapido (Rsf), nell'aprile 2023, gli sforzi bellici di entrambe le parti sono stati in gran parte finanziati dall'industria aurifera sudanese. Secondo fonti ufficiali e di Ong, quasi tutto il commercio di oro sudanese passa attraverso gli Emirati Arabi Uniti, ampiamente accusati di armare le Rsf. La guerra, giunta al suo terzo anno, ha distrutto l'economia sudanese, già fragile. Nonostante ciò il governo, sostenuto dall'esercito, ha annunciato una produzione record di oro di 64 tonnellate nel 2024. Il terzo paese africano per dimensioni è uno dei principali produttori di oro del continente ma l'estrazione artigianale e su piccola scala rappresenta la maggior parte del ricavato.

La condizione delle miniere in Sudan

A differenza dei grandi impianti industriali, le miniere sudanesi sono prive di misure di sicurezza e utilizzano sostanze chimiche pericolose che spesso causano malattie diffuse nelle aree circostanti. La Smrc ha dichiarato di aver precedentemente sospeso i lavori nella miniera e di "aver messo in guardia dal proseguimento dell'attività a causa del grave rischio per la vita". Prima della guerra, che ha spinto 25 milioni di persone in una condizione di grave insicurezza alimentare, l'attività mineraria artigianale impiegava oltre due milioni di lavoratori. Oggi, secondo fonti ed esperti del settore minerario, gran parte dell'oro prodotto in Sudan viene contrabbandato in Ciad, Sud Sudan ed Egitto, prima di raggiungere gli Emirati Arabi Uniti, il secondo maggiore esportatore di oro al mondo. La guerra civile in Sudan ha causato decine di migliaia di morti e oltre dieci milioni di sfollati.