Laura Sanchez Bezos, la sposa sulla copertina di Vogue

Laura Sanchez Bezos protagonista della copertina di Vogue. La giornalista e neosposa, che ieri ha detto "sì" al compagno e magnate di Amazon Jeff Bezos, compare con il suo vestito da sposa sulla copertina digitale di Vogue, che si è assicurata l'esclusiva sulle nozze vip celebrate ieri a Venezia. I festeggiamenti, durati in tutto tre giorni, si concluderanno questa sera con una festa-concerto all'Arsenale. L'abito da sposa, firmato da Dolce e Gabbana, "è stato sognato un anno e mezzo fa, a cena con Domenico Dolce a New York", scrive la rivista sul proprio profilo Instagram. "Il risultato finale? Una sagoma a collo alto, rifinita con 180 bottoni ricoperti di chiffon e un velo in tulle e pizzo, ispirato a quello che Sophia Loren indossava nel film Houseboat del 1958", riferisce Vogue.

L'abito da sposa di Sanchez

Nella rivista digitale si parla del weekend di nozze, di come il recente volo verso lo spazio abbia "plasmato" il suo look da sposa. Un vestito di pizzo bianco, con collo alto in stile anni '50, ispirato all'eleganza di Sophia Loren. In un'intervista esclusiva, la giornalista e conduttrice 55enne ha raccontato il dietro le quinte della creazione del suo abito, rivelando l'inattesa musa ispiratrice: Sophia Loren nel film "Un marito per Cinzia" (1958) di Melville Shavelson. "Cercavo foto di spose anni '50. Ho visto Sophia Loren con le mani giunte e quel pizzo alto fino al collo…Ho capito subito: quello era l'abito", ha raccontato Lauren. "Era come vivere in un sogno", ha detto Sanchez aggiungendo che "è diverso da ciò che la gente si aspetta da me. Ma è profondamente mio".