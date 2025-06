La guerra di Kennedy e Trump a Gavi e ai vaccini

Il governo Usa sospenderà i fondi all'ente di cooperazione internazionale tra soggetti pubblici e privati che promuove le campagne di vaccinazione. Il segretario alla Salute, noto per le sue posizioni negazioniste, ha schierato l'amministrazione statunitense contro il programma internazionale rivolto principalmente ai Paesi in via di sviluppo, scatendando una vera e propria guerra no-vax