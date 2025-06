Giubileo dello Sport 2025: programma, date ed eventi

Le giornate del 14 e 15 giugno sono dedicate a tutti coloro che sono coinvolti nel mondo dello sport, quindi ad atleti, amatori, allenatori, dirigenti e iscritti ad associazioni sportive, invitati a partecipare all’evento giubilare insieme ai loro familiari. Sabato 14 giugno, dalle 9 alle 13, l’Auditorium Augustinianum in via Paolo Vi ospita “Lo slancio della speranza: storie oltre il podio”, un evento gratuito (iscrizione on-line obbligatoria) organizzato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione con la partecipazione di atleti olimpionici e paralimpionici.

La festa in piazza

Nel pomeriggio, piazza del Popolo si trasforma in un villaggio sportivo vivace e inclusivo, con stand e attività aperte a tutti: un’occasione unica per incontrare grandi campioni dello sport e ascoltare le loro esperienze. Alle 17, da piazza del Popolo un percorso simbolico e spirituale conduce in pellegrinaggio a piazza San Pietro, per culminare con il passaggio della porta santa. Alle 21.30 in piazza San Cosimato il film premio Oscar “Chariots of Fire” di Hugh Hudson illumina il cielo di Roma con una proiezione all’aperto organizzata dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione insieme alla Fondazione Piccolo America.

Il programma di domenica

Domenica 15 giugno, piazza San Pietro ospita la tradizionale messa mattutina presieduta dal pontefice o da un suo delegato: l’ingresso nella piazza in questa occasione è totalmente gratuito e non richiede alcun tipo di biglietto. Nel pomeriggio continua l’appuntamento al villaggio sportivo di piazza del Popolo.