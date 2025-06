I Paesi Ue dove si lavora di più nel weekend

Turismo, scarsa produttività, cattiva organizzazione. Sono tante le ragioni per cui, nei vari Paesi, le persone sono costrette a lavorare anche il sabato e la domenica. Ma la situazione europea non è omogenea e il continente appare nettamente spaccato in due: il Sud Ovest che non si ferma mai e il Centro Est che invece riesce a bilanciare e alternare lavoro e riposo. E l'Italia è tra i Paesi messi peggio