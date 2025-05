SpaceX, lancio Starship fallito: razzo perde controllo dopo 30 minuti

Fallito il nono test del razzo Starship di SpaceX. Il veicolo spaziale ha subito una perdita di carburante dopo circa 30 minuti di volo e ha iniziato a ruotare su sé stesso. A comunicare i problemi è la stessa azienda fondata da Elon Musk durante la diretta streaming. Il programma era che Starship completasse il suo percorso di volo con una discesa controllata e un ammaraggio nell'Oceano Indiano in meno di 90 minuti. Poiché la torre di controllo non riesce più a mantenere l'orientamento del razzo, Starhsip probabilmente andrà a fuoco prima di ammarare nell'Oceano Indiano.

Il progetto

Starship è il veicolo progettato per il trasporto di persone per le future missioni verso la Luna e Marte. Questo lancio, fallito, era il nono test sul razzo che è stato lanciato dalla base Starbase dell'azienda vicino a un paesino del Texas meridionale che ha recentemente votato per diventare una città, chiamata anch'essa Starbase.