Usa, sparatoria in un parco a Philadelphia: morte almeno due persone

Ci sarebbero anche otto feriti nel conflitto a fuoco andato in scena al Fairmount Park per ragioni ancora sconosciute. Una persona colpita da un'auto e trasportata in ospedale nei momenti di caos seguiti agli spari

È di almeno due morti e otto feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri sera al Fairmount Park di Philadelphia, secondo quanto riportato dai media statunitensi. Tra le persone rimaste coinvolte ci sarebbero anche due minorenni, mentre un’altra persona sarebbe stata investita da un’auto durante i momenti di caos seguiti agli spari e trasportata in ospedale. I media locali riferiscono che Fairmount Park era stato particolarmente affollato dutrante tutta la giornata, con le famiglie riunite per i tradizionali barbecue del Memorial Day. Non sono state rese note le generalità delle vittime e al momento non è chiaro se siano stati effettuati arresti in relazione alla sparatoria.