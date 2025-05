Auto sui pedoni alla parata del Liverpool: decine di feriti, due gravi

Una vettura è piombata sulla folla di tifosi che ieri sera affollava le strade a margine della parata della vittoria del Liverpool. Il movente terroristico sembra essere stato escluso. Arrestato il guidatore, un 53enne britannico. Il bilancio conta 47 feriti, di cui 27 ricoverati in ospedale. Due di questi - incluso un bambino - sono in gravi condizioni

Doveva essere un giorno di festa per il Liverpool, con migliaia di tifosi radunati nel centro città per celebrare la vittoria della Premier League. Ma l’entusiasmo si è trasformato in terrore quando, nella serata di ieri, un’auto ha investito la folla al termine del corteo nel centro cittadino. Il bilancio conta 27 ricoverati in ospedale. Due di questi, tra cui un bambino, sono in gravi condizioni, secondo quanto riferito dai servizi di ambulanza locali durante una conferenza stampa congiunta con la polizia. Altre 20 persone circa hanno riportato contusioni varie e sono state medicate sul posto. L'automobile era guidata da un 53enne, poi arrestato. Il conducente, un britannico residente a Liverpool, ha rischiato il linciaggio della folla. La matrice dell'episodio non è ancora chiara. Ma secondo la polizia locale si tratta di un “caso isolato” e “non è un atto di terrorismo”.