Elezioni in Polonia, i candidati alle presidenziali e gli scenari

Introduzione

Elezioni presidenziali ad alta tensione quelle che si tengono in Polonia domenica 18 maggio, un Paese diviso tra progressisti filoeuropeisti e nazionalisti cattolici. Il capo dello Stato detiene il potere di veto sull'iter legislativo: per questo l'attuale premier Tusk, che si è più volte scontrato con il presidente conservatore Duda, tifa affinché vinca il suo candidato. Che peraltro, secondo gli ultimi sondaggi, è il favorito: si tratta di Trzaskowski, tallonato dal rivale Nawrocki. Per essere eletti serve la maggioranza assoluta dei voti (50%+1): perciò è molto probabile il ballotaggio, che si terrebbe, nel caso, domenica 1 giugno