Il popolo di Francesco

In migliaia si mettono in fila per rendere omaggio alla tomba del defunto Pontefice nella basilica di Santa Maria Maggiore. Qualcuno ha la sensazione che un filo della propria storia si sia per un momento intrecciato alla vita di Bergoglio, altri lo ammiravano per la vicinanza ai più fragili, altri ancora non vogliono farsi sfuggire l’opportunità di essere testimoni di un pezzo di storia