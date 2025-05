Bisnonna inglese 115enne diventa la persona più anziana al mondo

La sua storia

Ultima di 8 figli, nonna Ethel vive attualmente in una residenza per anziani nella contea del Surrey, pure in Inghilterra del sud, dove - dopo l'ufficializzazione del suo primato - ha ricevuto una lettera personale di re Carlo che si felicita per il "rimarchevole traguardo" da lei raggiunto. Tuttora lucida, Catheran è in grado di ricordare le tappe salienti della sua vita. A 18 anni si trasferì nell'India coloniale, assunta come au pair nella famiglia di un ufficiale dell'esercito di Sua Maestà; poi, al ritorno in Gran Bretagna, conobbe a una festa il futuro marito Norman, sposato nel 1933 e col quale ha vissuto a Hong Kong e a Gibilterra prima di tornare in terra inglese. Rimasta vedova quasi mezzo secolo fa, nel 1976, Ethel ha smesso di guidare solo alla soglia dei 100 anni. Mentre a quasi 111 è riuscita a guarire pure da un contagio di Covid. Il segreto della sua longevità? "Non aver litigato con nessuno", ha risposto a un giornalista. Oltre alla scelta di dare priorità "alla famiglia, la cosa più importante dell'esistenza", ai figli, ai nipoti e ai pronipoti. A una testata locale ha spiegato del resto di non avere rimpianti, di essere "felice d'aver girato il mondo" fino ad approdare in "questa bella casa" di riposo in patria: "Ho detto sì a ogni opportunità di vita, mantenendo un'attitudine mentale positiva e accogliendo ogni cosa con moderazione". Giusto l'anno scorso il Regno Unito aveva celebrato la conquista del record di un altro suddito britannico come 'uomo più anziano del pianeta': record ereditato da un giapponese e detenuto per qualche mese nel 2024 dal veterano di guerra John Tinniswood, deceduto a novembre a 112 anni d'età.