Dopo il blackout, ancora caos nell'aeroporto di Lisbona

Il ritorno alla normalità in Portogallo, dopo il lungo blackout che lunedì ha colpito tutta la Penisola iberica, è in qualche caso particolarmente lento e difficile. Nelle ultime ore le attenzioni si sono concentrate sul persistente caos nell'aeroporto di Lisbona, mentre l'arrivo del ponte del 1 maggio potrebbe non contribuire ad accelerare la soluzione dei problemi. La situazione caotica dipende dalla catena di ritardi causata dalle centinaia di voli cancellati, ma soprattutto dall'accumulo di bagagli non ancora smaltiti. Molti passeggeri hanno trascorso le ultime notti in aeroporto e le giornate agli sportelli delle compagnie aeree, che però spesso non hanno risposte da dare. I media nazionali parlano di passeggeri costretti a cercare i propri bagagli in stanzoni dove si trovano accatastate centinaia di valigie. Anche dall'Ambasciata d'Italia fanno sapere di essere intervenuti in soccorso di molti cittadini italiani in difficoltà. "In coordinamento con l'Unità di Crisi del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale", dicono fonti diplomatiche a Lisbona, "l'Ambasciata è intervenuta per prestare assistenza ai connazionali bloccati nel Paese, sia telefonicamente che presso l'aeroporto di Lisbona, focalizzandosi in particolare sulle situazioni più sensibili (famiglie con bambini, scolaresche, persone anziane e con problemi di salute). Tra i vari interventi, oltre a fornire aggiornamenti sull'evoluzione della situazione, l'Ambasciata ha accelerato il rientro in Italia per alcuni casi urgenti, e procurato farmaci e beni di prima necessità per passeggeri con problemi specifici che non potevano accedere ai propri bagagli".