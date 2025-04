Ungheria esce dalla Corte Penale Internazionale

Il Parlamento ungherese ha votato a favore del ritiro dalla Corte penale internazionale (Cpi). "Con questa decisione, ci rifiutiamo di far parte di un'istituzione politicizzata che ha perso la sua imparzialità e credibilità ", ha annunciato sui social il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. La decisione di Budapest di ritirarsi dalla Cpi è stata annunciata all'inizio di aprile dal primo ministro Viktor Orban. L'annuncio era avvenuto in concomitanza con la visita del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nei confronti del quale la Corte dell'Aia ha emesso un mandato di arresto a novembre per crimini di guerra nella Striscia di Gaza. Il premier magiaro aveva denunciato che la decisione riguardante Israele dimostra chiaramente che la Cpi non è più un tribunale imparziale basato sullo stato di diritto.