Iran, esplosione nel porto di Bandar Abbas causata da "negligenza"

È stata causata da "negligenza" l'esplosione nel porto di Shahid Rajaee a Bandar Abbas, nell'Iran meridionale. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Interno della Repubblica islamica, dopo che la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, aveva ordinato nelle scorse ore un'indagine approfondita per chiarire l'origine della deflagrazione, nella quale sono morte 46 persone e più di 1.000 sono rimaste ferite. "Alcuni colpevoli sono stati identificati e convocati: ci sono state delle carenze, tra cui il mancato rispetto delle precauzioni di sicurezza e la negligenza in termini di difesa passiva", ha precisato il ministro Eskandar Momeni alla televisione di Stato.

L'esplosione

La deflagrazione ha distrutto un edificio amministrativo. A provocare la grande esplosione, sarebbe stato il perclorato di sodio, un componente fondamentale del combustibile solido per missili. Lo riporta il New York Times, che cita una fonte anonima legata al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran. In precedenza, l’agenzia di stampa statale Irna, citando un funzionario, aveva dichiarato genericamente che l'esplosione era stata probabilmente innescata da contenitori di sostanze chimiche, senza specificare quali fossero. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la detonazione, ma le autorità iraniane non hanno suggerito che si sia trattato di sabotaggio o di un attacco deliberato. Israele ha negato ogni coinvolgimento.