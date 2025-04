Scambio di prigionieri tra Russia e Usa, liberati Karelina e Petrov

I prigionieri

Mosca ha liberato Ksenia Karelina, una donna con doppia cittadinanza russa e statunitense. Karelina è una ballerina dilettante, residente a Los Angeles, ed era in prigione in Russia da oltre un anno, dopo essere stata arrestata nella città di Ekaterinburg all'inizio del 2024. È stata riconosciuta colpevole di tradimento per aver donato denaro a un ente di beneficenza con sede negli Stati Uniti che forniva supporto umanitario all'Ucraina ed è stata condannata a 12 anni in una colonia penale. La donna, come ha riferito il suo avvocato Mikhail Mushailov, ha già contattato i suoi familiari alcune ore fa. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio su X ha fatto sapere che "l'americana Ksenia Karelina è sull'aereo che torna negli Stati Uniti. È stata ingiustamente detenuta dalla Russia per oltre un anno e il presidente Trump ne ha ottenuto il rilascio". Gli Usa da parte loro hanno invece liberato Arthur Petrov, cittadino russo e tedesco. Petrov era stato arrestato nel 2023 a Cipro su richiesta degli Stati Uniti per presunta esportazione di dispositivi microelettronici sensibili.