Macron: "La Francia riconoscerà lo Stato palestinese a giugno"

Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia potrebbe riconoscere uno Stato palestinese a giugno, in occasione di una conferenza copresieduta insieme all'Arabia Saudita a New York. ''Dobbiamo procedere verso un riconoscimento e quindi nei prossimi mesi andremo in questa direzione" ha detto Macron intervistato da France 5. ''Il nostro obiettivo - ha aggiunto - è da qualche parte a giugno, insieme all'Arabia saudita, presiedere questa conferenza sulla Palestina, dove potremo finalizzare questo movimento di riconoscimento reciproco". Gli stati europei che già riconoscono lo Stato palestinese sono: Svezia, Bulgaria, Cipro, Ungheria, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Norvegia, Irlanda e Spagna.