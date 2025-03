Groenlandia, Vance in missione per Trump con Waltz e ministro Energia

Tutto pronto per lo sbarco in Groenlandia di JD Vance, accompagnato dal consigliere per la Sicurezza nazionale, Michael Waltz e dal ministro dell'Energia, Chris Wright. Insieme al vice presidente ci sarà la moglie Usha Vance, la 'second lady' che originariamente doveva guidare la delegazione americana nell'isola artica, territorio autonomo danese, di cui Donald Trump vuole ad ogni costo ottenere il controllo.

Dopo le proteste dei governi danese e groenlandese per la visita della delegazione americana, considerata una "inaccettabile pressione", il programma è stato cambiato, cancellando la parte culturale, la partecipazione alla tradizionale corsa dei cani da slitta, e la tappa nella capitale Nuuk.