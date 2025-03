Corea del Sud, perché la Corte ha revocato l'impeachment al premier

Il capo dello Stato ad interim, Han Duck-soo era stato messo in stato d'accusa dall'Assemblea nzionale per essersi rifiutato di completare l'organico della Corte suprema, che avrebbe dovuto decidere sulla decadenza del presidente Yoon. A sorpresa, i giudici hanno annullato il suo impeachment e i sostenitori di Yoon, l'autore dell'autogolpe del 3 dicembre, sono scesi in piazza. Il Paese ora è spaccato in due