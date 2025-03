Usa, aumentano viaggiatori bloccati o respinti in dogana. Cosa succede

Alle frontiere statunitensi si stanno moltiplicando i casi di turisti in arrivo respinti o portati in centri di permanenza. Come spiega il Corriere della Sera, la Germania ha avvertito i suoi concittadini sui rischi. Il timore è che questo fenomeno porti a un calo delle prenotazioni, con gli europei che potrebbero iniziare a scegliere altre mete ascolta articolo

Negli Usa sono in aumento i casi di viaggiatori bloccati alle dogane al loro in arrivo. A volte respinti, in altri casi portati in centri di permanenza temporanea. Il Corriere della Sera ha analizzato il fenomeno e come questo può impattare sul turismo e sulle prenotazioni verso gli States.

Cosa succede Di recente il ministero degli Esteri della Germania ha modificato le raccomandazioni di viaggio per gli Stati Uniti avvertendo che “le false dichiarazioni sul motivo del soggiorno o anche un leggero superamento della validità del visto possono portare all’arresto, alla detenzione e all’espulsione”. Si sono moltiplicati i casi di cittadini europei respinti alla frontiera statunitense. Alcuni tedeschi sono stati trattenuti per giorni, come accaduto a Jessica Brösche, bloccata per 46 giorni, o Lucas Sielaff, trattenuto per 16 giorni in un centro di deportazione. A uno studioso francese è stato negato l’ingresso nel Paese, secondo l’Afp per le sue idee. Gli sono stati controllati telefono e pc in cui sono state trovate critiche alle politiche di Trump nei confronti del mondo accademico.