Il presidente lo aveva annunciato e ora lo sta facendo: con un provvedimento ha iniziato il processo che dovrebbe condurre all'abolizione del ministero dell'Educazione. I trumpiani, fedelissimi, ne fanno una questione di costi-benefici, ma i conti non tornano. Il tycoon ha, invece, assicurato che gli studenti più deboli e bisognosi saranno comunque tutelati, ma non ha chiarito come