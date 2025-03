Sudan, esercito regolare riconquista palazzo presidenziale a Khartum

"L'esercito sudanese continuerà ad "avanzare su tutti i fronti finché la vittoria non sarà completa e ogni parte del nostro Paese non sarà liberata dalle milizie e dai loro sostenitori", ha detto il portavoce dell'esercito

In Sudan il portavoce dell'esercito regolare ha affermato che i militari hanno riconquistato il palazzo presidenziale, sottraendolo ai paramilitari ribelli delle Forze di rapido intervento, dopo una violenta battaglia. "Le nostre forze hanno completamente distrutto i combattenti e l'equipaggiamento del nemico, inoltre hanno sequestrato grandi quantità di equipaggiamento e armi", ha affermato il portavoce Nabil Abdallah in una dichiarazione trasmessa dalla televisione di stato.

La conquista

L'esercito sudanese continuerà ad "avanzare su tutti i fronti finché la vittoria non sarà completa e ogni parte del nostro Paese non sarà liberata dalle milizie e dai loro sostenitori". Lo ha detto il portavoce dell'esercito, Nabil Abdullah, riferendosi alle forze paramilitari Rapid Support Forces (Rsf), con i quali i soldati sudanesi sono in guerra da quasi due anni. In merito alla conquista del palazzo presidenziale al centro di Khartoum, sui social i soldati hanno condiviso alcuni video in cui appaiono all'interno del palazzo presidenziale e si scambiano congratulazioni.