Abbiamo incontrato i protagonisti del grande movimento universitario di contestazione che da novembre agita la Serbia. Contro il sistema di potere incarnato dal presidente Vučić scendono in piazza senza tralasciare le iniziative culturali. Tra una manifestazione e l’altra hanno organizzato un festival del cinema alternativo allo storico FEST belgradese: “Abbiamo vissuto per molto tempo con la sensazione che i luoghi che avrebbero dovuto appartenerci non fossero più nostri. Ora ce ne stiamo riappropriando”