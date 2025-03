Pakistan, liberati 346 ostaggi del treno. Morti oltre 30 terroristi

Mondo

Negli ultimi giorni Teheran e Islamabad hanno compiuto raid colpendosi a vicenda nella regione al confine, che ospita numerosi investimenti cinesi. La zona, da decenni al centro di lotte per l’indipendenza, vede anche la presenza di gruppi terroristici. Ecco le ragioni storiche ed economiche per cui questo territorio sta diventando cruciale nello scacchiere geo-politico del conflitto in Medio Oriente