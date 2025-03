Pakistan, separatisti sequestrano treno con 500 passeggeri

Un treno con a bordo 500 persone è stato sequestrato in Pakistan dai separatisti del Baloch Liberation Army. Il gruppo ha aperto il fuoco su un convoglio che trasportava civili nella provincia del Baluchistan, nella parte sud-occidentale del Paese. Il Jaffar Express era in viaggio da Peshawar verso Quetta quando è stato attaccato. Inutile il tentativo di intervento da parte dell'esercito: i separatisti hanno respinto l'attacco che è ancora in corso con droni ed elicotteri e hanno emesso un avvertimento: “Se il bombardamento aereo non si ferma - ha detto il portavoce, Jeeyand Baloch - si procederà con l'uccisione degli ostaggi entro la prossima ora”. Come riferito da un funzionario delle ferrovie a Reuters, le forze di sicurezza sono arrivate sul posto nella zona di Mushqaf del distretto di Bolan nel Balochistan, ma il loro intervento non ha ancora portato risultati. Il governo locale ha imposto misure di emergenza e tutte le istituzioni sono state mobilitate per affrontare la situazione: lo ha detto il portavoce del governo Shahid Rind.