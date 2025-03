Collisione tra petroliera e cargo in Gb, è russo il capitano arrestato

Le indagini

Il capitano della Solong, il cui nome non è ancora stato diffuso, è sospettato di "omicidio colposo derivato da negligenza grave". L’arresto infatti è scattato in seguito allo stop definitivo alle ricerche del marittimo della Solong, unico uomo che non è stato portato in salvo e per il quale è stata ormai dichiarata la morte presunta. Non è comunque accusato al momento di alcun atto intenzionale, ipotesi che le autorità di Londra hanno anzi ripetutamente escluso sottolineando come non siano emerse indicazioni su alcuna pista criminale non colposa. Stando a quanto finora appurato, la Solong, in navigazione fra la Scozia e il porto olandese di Rotterdam, ha centrato su un fianco la petroliera svedese Stena Immaculate - affidata per questo viaggio alla società di trasporti americana Crowley e noleggiata dal Pentagono per il trasporto di 220.000 barili di carburante per jet militari altamente infiammabile (cherosene) - mentre questa era all'ancora al largo delle coste inglesi, di fronte al porto di Hull.