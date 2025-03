Regno Unito, collisione tra cargo e petroliera: navi ancora in fiamme

Le ricerche al largo della costa orientale dell'Inghilterra sono state sospese. Trentasette i marinai tratti in salvo nella giornata di ieri, solo uno di loro è ricoverato in ospedale

Bruciano ancora le fiamme divampate sulle due navi entrate ieri in collisione nel Mare del Nord, al largo della costa orientale dell'Inghilterra. Lo riferisce la Bbc. Un marinaio risulta sempre disperso e le ricerche sono state sospese, ha reso noto la Guardia costiera. La petroliera Stena Immaculate, di proprietà della compagnia svedese Stena Bulk ma gestita dall'americana Crowley, era stata speronata dalla nave portacontainer battente bandiera portoghese Solong (della società tedesca Reederei Koepping) quando era all'ancora al largo dell'estuario dell'Humber, a circa 16 chilometri da Hull, nell'East Yorkshire. La Stena Immaculate trasportava cherosene per i jet del Pentagono, mentre sul cargo c'erano container con cianuro di sodio. Trentasette marinai erano stati tratti in salvo e solo uno di loro è ricoverato in ospedale.