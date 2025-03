Mosca annuncia espulsione di due diplomatici britannici per spionaggio

La nota dell'Fsb

Secondo la nota dell'Fsb riportata dalla Tass, "operazioni di controspionaggio" degli agenti "hanno smascherato la presenza non dichiarata dell'intelligence del Regno Unito sotto la copertura dell'ambasciata del Paese a Mosca". Stando a quanto si legge, le accuse riguardano "il secondo segretario dell'ambasciata, Alkesh Odedra" e "Michael Skinner", identificato come "coniuge di Tabassum Rashid, primo segretario del dipartimento politico dell'ambasciata". La nota riportata dalla Tass afferma che "è stato accertato in modo attendibile che hanno deliberatamente fornito informazioni false al momento di ottenere il permesso per l'ingresso nel nostro Paese, violando così le leggi russe". Su queste basi, "il ministero degli Esteri russo, in coordinamento con altre agenzie interesse, ha deciso di revocare l'accreditamento ad Alkesh Odedra e Michael. Devono lasciare la Russia entro due settimane".