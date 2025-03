Elezioni in Groenlandia, cosa sapere sull’isola al voto

Introduzione

Martedì 11 marzo si vota nell’isola più grande del mondo, controllata dalla Danimarca, per il rinnovo del Parlamento locale, l’Inatsisartut. Ecco chi sono i partiti in corsa e cosa sapere sul territorio al centro dell’attenzione dopo l’interesse manifestato dal presidente americano Donald Trump. "Non siamo in vendita e il nostro futuro sarà deciso da noi in Groenlandia", ha dichiarato il premier groenlandese Múte Bourup Egede