Groenlandia, ipotesi referendum su indipendenza dalla Danimarca

I groenlandesi potrebbero presto votare in un referendum sull'indipendenza dalla Danimarca. Ieri sera, il leader del partito al governo Siumut, Erik Jensen, ha dichiarato che, se venisse rieletto nelle elezioni anticipate dell'11 marzo, accelererebbe il processo di indipendenza attivando l'articolo 21 della legge sull'autogoverno della Groenlandia per negoziare i termini delle future relazioni e, cosa fondamentale, indire un referendum sull'indipendenza nel prossimo parlamento. Jensen ha ammesso che l'intervento di Trump sull'annessione della Groenlandia ha contribuito indirettamente a questa decisione. Lo riporta il Guardian.

All'inizio di questa settimana, il parlamento della Groenlandia ha indetto elezioni anticipate per l'11 marzo, in parte in risposta alla crescente retorica del presidente Donald Trump sulle aspirazioni degli Stati Uniti di controllare la zona (molto contro la loro volontà). La portavoce politica di Siumut, Doris Jakobsen Jensen, ha criticato la primo ministro danese, Mette Frederiksen, per la sua "corsa in solitaria" in Europa in risposta alle parole di Trump, ignorando presumibilmente la volontà della Groenlandia. Tuttavia, ci sono molte domande pratiche su come potrebbe apparire un eventuale accordo futuro di indipendenza, ad esempio, secondo l'accordo attuale, la Danimarca versa al territorio una sovvenzione di 580 milioni di euro.