Australia, ciclone Alfred causa blackout: 200mila senza elettricità

Le criticità

L'ufficio meteorologico nazionale ha reso noto che la depressione tropicale ha portato l'accumulo di 30 centimetri di pioggia, in 24 ore, su Brisbane, la capitale del Queensland. Alcune strade della città, che conta circa 2,5 milioni di abitanti, sono state allagate, bloccando auto semisommerse nelle aree più colpite, come hanno mostrato le immagini pubblicate sui media australiani. I servizi di emergenza hanno tratto in salvo 17 persone nel Queensland nella notte tra domenica e lunedì, ha affermato il premier dello stato, David Crisafulli. Le aziende di servizi pubblici hanno dichiarato che più di 210.000 abitazioni e aziende sono ancora al buio nel Queensland e altre 10.000 nel Nuovo Galles del Sud.