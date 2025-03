Massima allerta in Australia per il ciclone tropicale Alfred che ha già colpito Queensland e Nuovo Galles del Sud. Le riprese effettuate da Brunswick Heads mostrano forti onde infrangersi su una spiaggia. I cicloni di categoria due, su una scala di cinque livelli, sono a tre gradini di distanza dai più pericolosi

Raffiche di vento distruttive, fino a 155 km/h, potrebbero svilupparsi dal pomeriggio di giovedì 6 marzo vicino a Brisbane, la capitale del Queensland. Si prevede che il ciclone tropicale Alfred atterri come una tempesta di categoria 2 nelle prime ore del mattino di venerdì 7 marzo.

Le precipitazioni totali causate dall'evento potrebbero raggiungere gli 800 mm in alcune regioni, più del totale medio per il mese di marzo. Potrebbero inoltre causare inondazioni improvvise e molto pericolose per i cittadini, ha dichiarato il Bureau of Meteorology.

I cicloni di categoria due, su una scala di cinque livelli, sono a tre gradini di distanza dai più pericolosi. Le autorità hanno avvertito la popolazione che potrebbero verificarsi danni ingenti ad alberi, roulotte e trascinare via le barche dai loro ormeggi.

“Preparatevi, prendete la cosa sul serio. I governi di tutto il mondo lo stanno affrontando seriamente e anche gli abitanti del Queensland e quelli della costa settentrionale del Nuovo Galles del Sud devono farlo”, ha dichiarato il primo ministro australiano Anthony Albanese.