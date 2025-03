Germania, governo di coalizione Cdu/Csu-Spd. Merz: “Raggiunto accordo"

La Germania va verso un nuovo governo di grande coalizione, dopo quelli guidati da Angela Merkel: a comunicarlo è stato il leader della Cdu e cancelliere in pectore Friedrich Merz, che ha riferito come i conservatori della Cdu-Csu hanno raggiunto un accordo di principio per formare un esecutivo con la formazione di centro-sinistra dell'Spd. "I colloqui esplorativi sono conclusi. Abbiamo trovato un accordo su una serie di questioni. Abbiamo un documento comune che sarà la base delle trattative per definire il patto di coalizione che cominceranno la prossima settimana. Oggi abbiamo trovato un accordo su tre temi : migrazione, finanze, mercato del lavoro ed economia”, ha detto Merz alla conferenza stampa di oggi per annunciare l'esito positivo dei colloqui esplorativi. Presenti anche Markus Söder della Csu e i due co-presidenti della Spd, Lars Klingbeil e Saskia Esken.

La stretta all’immigrazione

L'accordo sul governo, come detto, prevede anche una stretta all'immigrazione: "Amplieremo massicciamente i controlli alle frontiere dal primo giorno del nostro governo congiunto”, ha spiegato Friedrich Merz, “e utilizzeremo questi controlli anche per aumentare significativamente il numero di respingimenti. Ripristineremo l'obiettivo di limitare l'immigrazione nella legge, porremo fine a tutti i programmi di ammissione volontaria, ad esempio dall'Afghanistan, e non ne istituiremo di nuovi, sospenderemo il ricongiungimento familiare per coloro che hanno diritto alla protezione sussidiaria e lanceremo un'offensiva globale sui rimpatri. La polizia federale dovrà avere l'autorità di trattenere gli stranieri che sono tenuti a lasciare il paese o a presentare domanda di custodia cautelare per garantirne l'espulsione".

Merz: “Giù i costi energetici e un reattore a fusione nucleare”

Il futuro cancelliere, che prenderà il posto di Olaf Scholz, ha poi delineato altre politiche del suo nascituro governo: “Vogliamo che la Germania resti un Paese industriale, ad esempio, ridurremo i costi energetici come primo passo di circa cinque centesimi per kilowattora, avvieremo una riforma fiscale per le aziende. Ci siamo prefissati obiettivi ambiziosi in ricerca e sviluppo, abbiamo concordato insieme che vorremmo vedere il primo reattore a fusione nucleare al mondo in Germania. Riprogetteremo l'attuale sistema di reddito di cittadinanza per includere una sicurezza di base per chi cerca lavoro, le persone che possono lavorare devono essere riportate al lavoro il più rapidamente possibile. Quelle che rifiutano ripetutamente un lavoro, perderanno tutti i benefici. Creeremo la possibilità di un orario di lavoro massimo settimanale anziché giornaliero. Renderemo esenti da imposte i bonus per gli straordinari”. Merz ha anche aggiunto che lunedì proporrà al suo partito e al gruppo parlamentare di avviare su questa base le trattative per definire il governo con i socialdemocratici.