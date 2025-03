Mattarella in Giappone, pranzo con l'imperatore Naruhito a Tokyo

Prosegue la visita in Giappone del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto oggi, 4 marzo, al palazzo imperiale di Tokyo dall’imperatore Naruhito e dall'imperatrice Masako. La coppia imperiale ha intrattenuto a pranzo il capo dello Stato, in un formato ristretto alle delegazioni, accompagnato dalla figlia Laura, nel primo appuntamento istituzionale di una visita che lo porterà anche nelle città di Kyoto e di Hiroshima. Dopo aver salutato gli imperatori, il capo dello Stato si è spostato alla Dieta, il parlamento nipponico, dove ha ricordato che i rispettivi organi legislativi di Roma e di Tokyo "impersonano il principio su cui i nostri Paesi accomunati, la democrazia". Poi ha evidenziato come la collaborazione tra i due Stati sia "cresciuta in ogni direzione" e come lo scopo della sua visita sia proprio quello di "sottolineare la fiducia e la grande stima reciproca". Ieri Mattarella ha invece visto una delegazione di italiani che vivono nel Paese del Sol Levante (circa 7mila), mettendo l'accento sul dialogo e sul rispetto come base di ogni relazione “sana” tra Paesi. In visita anche il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli.