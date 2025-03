Gas, ex 007 russo progetta di attivare Nord Stream 2 con sostegno Usa

Matthias Warnig, ex spia russa e stretto collaboratore di Putin, starebbe progettando di riattivare il gasdotto Nord Stream 2 con il sostegno degli investitori americani. A riferirlo è il Financial Times, secondo cui questa mossa sarebbe significativa di un riavvicinamento degli Stati Uniti e del presidente Trump a Mosca

Riattivare il gasdotto russo Nord Stream 2 verso l'Europa con il sostegno degli investitori americani. È questo il progetto su cui un'ex 007 russo e stretto collaboratore di Vladimir Putin starebbe attualmente lavorando. A riferirlo è il Financial Times parlando di Matthias Warnig, ex ufficiale della Stasi nella Germania dell'Est che, fino a due anni fa, ha gestito la società di Nord Stream 2 per Gazprom. Secondo il quotidiano economico britannico, la mossa di Warnig sarebbe significativa di un riavvicinamento degli Stati Uniti e del presidente Trump a Mosca.

Il progetto di Matthias Warnig

Il collaboratore di Putin ha ribadito di “non essere coinvolto in alcuna discussione con politici o rappresentanti aziendali americani” ma, secondo alcune fonti, starebbe progettando di contattare la squadra di Trump tramite uomini d'affari americani. Nello specifico, il progetto di Warnig garantirebbe agli Stati Uniti un'importante influenza sulle forniture energetiche destinate all'Europa, soprattutto a seguito dello stop del gas russo nel Vecchio Continente. Mentre il gasdotto Nord Stream 1 è stato sabotato nel settembre 2022, il Nord Stream 2, che ha una capacità annuale di 27,5 miliardi di metri cubi di gas naturale, è ancora integro ma non è mai stato attivato. Come si legge su Bloomberg, “alcune industrie tedesche nell’est del paese stanno già pianificando il momento in cui il gas russo tornerà in Europa, incoraggiate dagli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra in Ucraina”.

L'Europa e il gas russo

Anche alcuni politici hanno affrontato il tema. Secondo Sven Schulze, ministro dell'Economia della Sassonia-Anhalt, “se possiamo raggiungere la pace e costruire una fiducia a lungo termine nel fatto che l’Europa non sia minacciata dalla Russia, dobbiamo anche essere aperti a discutere della futura fornitura di gas russo”. Il ricercatore Jonathan Stern, che lavora all’Oxford Institute for Energy Studies, citato dal Sole 24 Ore, ritiene che “il ritorno di alcuni volumi russi aiuterebbe ad abbasse i prezzi del gas in Europa e fornirebbe un ponte fino a quando non arriverà più gas naturale liquefatto sul mercato dal 2026”.