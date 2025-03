Trump vs Zelensky, un match tra scontro e imboscata

Sulla poltrona alla destra di chi guarda, in abito blu e cravatta rossa, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sulla poltrona di sinistra lo sfidante, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nell’ormai iconica tenuta da battaglia. Quella della boxe, però, è una metafora che regge solo fino a un certo punto in questo caso, perché il pugilato prevede che ad affrontarsi siano in due, mentre qui le cose sono andate diversamente. Due contro uno: un pestaggio, più che un match