Corea del Nord, Kim presiede test su missili da crociera strategici

I possibili motivi legati al test

Kim, durante i test, è stato affiancato da alti funzionari, con indosso un binocolo per seguire le evoluzioni dello stesso, durante il quale tra l’altro un edificio è esploso dopo essere stato colpito da un missile. Le operazioni, hanno spiegato le autorità locali, hanno avuto lo scopo di avvertire i nemici dello Stato eremita sulle proprie "capacità di contrattacco in qualsiasi spazio e della prontezza dei suoi vari mezzi per operazioni nucleari". Pyongyang, in tutto ciò, ha accusato i propri nemici di "violare gravemente l'ambiente di sicurezza" e di "fomentare e intensificare" lo scontro mentre l'esercito di Seul ha sottolineato di aver "tracciato e monitorato il lancio di diversi missili da crociera da parte della Corea del Nord" nelle scorse ore. "Il nostro esercito sta monitorando attentamente varie tendenze nordcoreane e mantiene, al tempo stesso, la capacità e la postura per rispondere in modo schiacciante a qualsiasi provocazione", ha precisato una nota del Comando di stato maggiore congiunto sudcoreano. Stando ad alcuni analisti, questa tipologia di test potrebbe essersi svolto per verificare i livelli di prontezza in vista di azioni future, anche nucleari, e di un aumento graduale del livello e della frequenza delle provocazioni.