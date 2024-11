Kim Jong-un: “Rafforzare senza limitazioni le forze nucleari"

Il leader nordcoreano ha parlato alla Conferenza dei comandanti di battaglione e degli istruttori politici dell'Esercito popolare coreano a Pyongyang. Nel suo discorso, Kim ha anche definito la cooperazione trilaterale tra Usa, Giappone e Corea del Sud un fattore "critico" che minaccia la pace e la stabilità nella penisola coreana ascolta articolo

Rafforzare "senza limitazioni" le forze nucleari nazionali. È questo l’ordine che Kim Jong-un ha dato al suo esercito durante la Conferenza dei comandanti di battaglione e degli istruttori politici dell'Esercito popolare coreano avvenuta la scorsa settimana a Pyongyang. Il leader della Corea del Nord ha anche chiesto "di completare i preparativi per la guerra" in risposta alle attività dei nemici che hanno aumentato i "frenetici" scontri militari contro il Paese. Il Nord, secondo Kim, "dovrebbe continuare a rafforzare le forze nucleari per portare a termine una missione di deterrenza della guerra".

Usa, Giappone e Corea del Sud “Paesi ostili” Durante la conferenza, la prima del suo genere in 10 anni, Kim ha anche definito la cooperazione trilaterale tra Usa, Giappone e Corea del Sud un fattore "critico" che minaccia la pace e la stabilità nella penisola coreana. I leader dei tre Paesi "ostili", responsabili di aver portato la tensione alla "fase peggiore della storia" nella penisola coreana, hanno tenuto venerdì un incontro a margine dell'Apec in Perù e hanno condannato la decisione di Pyongyang e Mosca di "espandere pericolosamente" la guerra in Ucraina. "L'alleanza militare guidata dagli Stati Uniti si è espansa in aree più grandi che comprendono l'Europa e la regione Asia-Pacifico", ha accusato Kim, secondo cui Washington e Occidente hanno organizzato una guerra contro la Russia usando l'Ucraina come "truppe d'assalto" allo scopo di espandere la portata dell'intervento militare americano nel mondo. Leggi anche Corea del Nord, Kim Jong Un ordina la produzione di droni kamikaze

Kim: migliorare "capacità di combattere una vera guerra" Il leader, come riferito dall'agenzia statale ufficiale Kcna, non ha citato l'invio di sue truppe in Russia per aiutare la guerra di Mosca contro l'Ucraina ma "ha ardentemente invitato tutti i partecipanti a fare tutto il possibile per apportare miglioramenti sostanziali e fondamentali nel migliorare le loro capacità di combattere una vera guerra". In un altra nota, l'agenzia statale nordcoreana ha riferito anche che una delegazione russa, guidata dal ministro delle Risorse nazionali e dell'Ecologia Alexander Kozlov, è arrivata a Pyongyang domenica per colloqui commerciali ed economici. La scorsa settimana, Kim ha guidato un test di droni suicidi e ne ha ordinato la produzione di massa, citando la competizione sempre più aspra nel settore a livello globale.