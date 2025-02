Argentina, Milei cancella le elezioni Primarie previste per il 2025

Il Senato argentino in sessione plenaria la notte scorsa ha approvato la legge che sospende le elezioni Primarie, aperte, simultanee e obbligatorie (Paso) nel Paese per l'anno in corso. L'iniziativa ha ottenuto la maggioranza assoluta, con 43 voti favorevoli, 20 contrari e sei astensioni. La senatrice del peronismo dissidente e presidente della commissione Affari costituzionali, Alejandra Vigo, membro relatore, ha ribadito le argomentazioni del governo di Javier Milei in merito al progetto, affermando che le Paso non rappresentano un "rimedio" alla crisi della rappresentanza politica. "Con la loro eliminazione - o meglio, con la loro sospensione - i partiti riacquistano la libertà di scegliere la propria organizzazione, cosa che è attualmente prevista anche dalla legge sui partiti politici", ha aggiunto Vigo, sottolineando che, nei calcoli dell'esecutivo, la spesa per le primarie ammonterebbe a 150 milioni di dollari. Il via libera del Senato fa seguito a quello dato all'inizio del mese dalla Camera dei deputati e rappresenta una vittoria per il presidente ultraliberista, convinto che le primarie fossero troppo costose, oltre a favorire solo i rivali del peronismo.