Ucraina, il vertice Usa-Russia è un successo per Mohammad bin Salman

Mentre si valutano gli esiti del primo incontro tra Usa e Russia per una soluzione del conflitto in Ucraina, vale la pena chiedersi perché questi meeting si tengano a Riad, capitale del Regno Saudita. Un tempo considerata una sorta di paria internazionale, soprattutto dopo il brutale omicidio Kashoggi. Si tratta di un grande successo per il controverso principe Mohamed bin Salman, che negli ultimi anni è riuscito a ricostruire un’abile rete diplomatica