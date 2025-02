Travolto da un'onda anomala, italiano trovato morto in Portogallo

La vittima potrebbe essere un uomo originario del Comasco che lo scorso sabato era scomparso in acqua dopo essere stato travolto mentre passeggiava sugli scogli a ridosso del faro di Felgueiras. Si trovava in Portogallo per una vacanza con alcuni amici. Il corpo è stato portato all'Istituto Nazionale di Medicina Legale e Scienze Forensi di Porto

Il corpo senza vita di un uomo di nazionalità italiana è stato ritrovato al largo della località Vila do Conde, in Portogallo. A renderlo noto sono state le autorità portuali del Paese che questa mattina hanno diffuso un comunicato: la vittima, ancora da identificare, potrebbe essere un uomo originario del Comasco che si trovava nella zona del faro di Felgueiras per trascorrere un fine settimana di vacanza in compagnia di due amici. L’uomo era scomparso in mare dopo essere stato travolto da un’onda anomala mentre passeggiava sugli scogli.