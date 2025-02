Cile, balena inghiotte kayak e risputa ragazzo vivo in mare. VIDEO

Un 24enne venezuelano stava remando nelle acque dello stretto di Magellano quando è stato inghiottito da una gigantesca megattera, affiorata improvvisamente in superficie con le fauci spalancate. Pochi secondi dopo è stato risputato dall'animale, illeso. A immortalare la scena, il padre del giovane

Un ragazzo di 24 anni stava remando a bordo di un kayak nelle acque cilene dello stretto di Magellano quando è stato inghiottito improvvisamente da una gigantesca megattera e poi risputato fuori. Daniel Simancas, 24enne di origine venezuelana, non ha avuto neanche il tempo di rendersi conto pienamente di quello che è successo ed è riaffiorato a galla solo alcuni secondi dopo, insieme alla sua imbarcazione.

Il video girato dal padre del ragazzo

L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi nelle acque di fronte alla località cilena di Punta Arenas, e stato interamente ripreso dal padre del ragazzo e il video, che ha dell’incredibile, è diventato virale rapidamente sui social nelle ultime ore. Nel filmato si sente il ragazzo dire spaventato al padre che pensava ormai di essere stato inghiottito, venendo quindi rassicurato dal genitore che lo riporta verso riva, mentre la megattera si aggira ancora sullo sfondo. In un'intervista televisiva Simancas ha descritto la sensazione di trovarsi tre la fauci della balena: "Mi sono girato e ho visto qualcosa tra il bianco e lo scuro e poi ho sentito sul volto una cosa dalla consistenza bavosa che si chiudeva su di me, pensavo non ci fosse più nulla da fare".