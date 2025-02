Mali, crollo in una miniera d'oro illegale: almeno 48 morti

La maggior parte delle vittime erano donne

"Alcune delle vittime sono cadute in acqua. Tra loro c'era una donna con il suo bambino sulle spalle", ha proseguito il portavoce. Simili tragedie nei siti di ricerca dell'oro gettano regolarmente il Mali e l'Africa occidentale nel lutto. Secondo un funzionario locale, "la tragedia è avvenuta a Bilaly Koto". "La maggior parte delle vittime erano donne", ha proseguito. L'incidente è avvenuto in un sito abbandonato, precedentemente sfruttato da un'azienda cinese. Molti minatori abusivi si recano in questi siti nella speranza di trovare oro. Boubacar Keita, dell'associazione dei minatori d'oro di Kenieba, ha contato almeno 48 morti in questo sito di ricerca illegale dell'oro.