Taiwan, 2 navi militari Usa nello Stretto: Cina risponde con 62 aerei

La mossa è stata duramente contestata dalla Cina: "L'azione degli Stati Uniti invia segnali sbagliati e aumenta i rischi per la sicurezza", ha affermato il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione in una dichiarazione diffusa questa mattina. Nell'arco di 48 ore dunque attorno all'isola di Taiwan sono stati rilevati 62 aerei militari, 15 navi da guerra e due unità della guardia costiera cinese, come ha affermato il ministero della Difesa di Taipei in una nota, spiegando di aver ''monitorato la situazione e risposto di conseguenza.