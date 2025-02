Elezioni in Ecuador per il presidente: favoriti Noboa e Luisa González

Sono 13,7 milioni gli elettori chiamati al voto per scegliere il prossimo presidente e per rinnovare il Parlamento. Stando ai sondaggi della vigilia, i due grandi favoriti sono il leader uscente Daniel Noboa, 37 anni, del partito di destra Azione democratica nazionale, e l'avvocata Luisa González, 47 anni, che corre per il movimento di sinistra Rivoluzione Cittadina: dato per probabile un ballottaggio tra i due

Sono 13,7 milioni gli elettori che oggi sono chiamati al voto in Ecuador per scegliere il loro presidente per i prossimi quattro anni, oltre che per rinnovare il Parlamento. Nel Paese sudamericano, dove il voto è obbligatorio, i candidati alla presidenza sono sedici. Stando ai sondaggi della vigilia, i due grandi favoriti sono il presidente uscente Daniel Noboa, 37 anni, e l'avvocata Luisa González, 47 anni: possibile, comunque, un ballottaggio tra i due. Oltre che per il presidente, a un anno dalle ultime elezioni suppletive si vota anche per il rinnovo dei 137 membri del Parlamento: le liste presentate a livello nazionale nelle elezioni parlamentari sono 12.

I due candidati favoriti

Il presidente uscente Daniel Noboa, alla ricerca del suo secondo mandato, è il figlio di Álvaro Noboa, imprenditore tra le persone più ricche dell'Ecuador. La sua principale sfidante, l’avvocata Luisa González, è appoggiata dall'ex capo di Stato Rafael Correa, in carica dal 2007 al 2017. Noboa corre per il partito di destra Azione democratica nazionale, l'Adn, e ha detto che punta a vincere al primo turno: per riuscirci, come prevede la legge elettorale dell'Ecuador, dovrà ottenere più del 40% dei suffragi con oltre il 10% di vantaggio sul secondo candidato. La maggior parte dei sondaggi danno un testa a testa tra lui e Luisa González, che corre per il movimento di sinistra Rivoluzione Cittadina, e prevedono un ballottaggio tra i due il prossimo 13 aprile. Proprio come era successo nel 2023, quando alla fine a vincere fu Noboa, che era stato dietro a González nel primo turno.

Gli altri candidati

Tra i sedici candidati presidente ci sono anche altri nomi noti. Come, ad esempio, Leonidas Iza: 42 anni, il leader indigeno propone di fare pagare più tasse ai grandi gruppi economici e rivedere le relazioni con il Fondo monetario internazionale, propone anche un modello economico basato sulla sovranità alimentare e sul rafforzamento dell'educazione interculturale. Iza corre con il partito indigeno Pachakutik ed è stato lui, nel 2019, a guidare le proteste che per alcuni giorni hanno fatto tremare l'allora presidente Lenin Moreno (in carica dal 2017 al 2021). Altro nome tra i sedici da tenere d'occhio è quello di Francesco Tabacchi, 52enne grande allevatore di origini italiane: propone la strategia delle cosiddette "due mani", ovvero una dura e l'altra intelligente, per rafforzare sia l'economia sia la sicurezza. Tabacchi corre per il partito liberale Creando Opportunità (Creo) e propone borse di studio ai bambini dei membri delle gang che consegnano le armi, incentivi per gli investimenti privati e misure per ridurre l'insicurezza attraverso una maggiore presenza della polizia nelle strade.