Elezioni in Ecuador, Daniel Noboa sfida Luisa González. Lo scenario politico

Domenica 9 febbraio, gli ecuadoriani saranno chiamati alle urne per eleggere il presidente del Paese e i 151 membri dell'Assemblea nazionale. Si tratta della prima tornata elettorale regolare dal 2021, dopo le elezioni anticipate del 2023. A correre per la presidenza del Paese sono, da un lato, il presidente in carica e favorito alle urne Daniel Noboa e, dall'altro, la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana Luisa González

In Ecuador ci si prepara alle elezioni generali. Nella giornata di domenica 9 febbraio, i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il presidente del Paese e i 151 membri dell'Assemblea nazionale. Si tratta della prima tornata elettorale regolare dal 2021, dopo le elezioni anticipate del 2023 indette a causa della “muerte cruzada” del presidente Guillermo Lasso, cioè il meccanismo che nella politica ecuadoriana regola il processo di impeachment. Domenica, gli ecuadoriani saranno quindi chiamati a esprimere la propria preferenza sul candidato alla presidenza del Paese: da un lato, il presidente in carica e favorito alle urne Daniel Noboa e, dall'altro, la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana Luisa González.

Le elezioni in Ecuador

Quelle di domenica saranno le prime elezioni regolari, dopo quelle anticipate del 2023, indette dall'ex presidente Lasso. Il meccanismo della “muerte cruzada” era stato attivato per la prima volta nel 2023 dallo stesso presidente, dopo che l'Assemblea nazionale guidata dall'opposizione lo aveva messo in stato di accusa per presunta appropriazione indebita. Il sistema elettorale ecuadoriano prevede una sistem maggioritario a doppio turno modificato. Per essere eletti, infatti, non serve ottenere la maggioranza assoluta, ma il 40% dei voti con un vantaggio di almeno 10 punti percentuali sull'altro candidato. Se questo non avviene, si passa al secondo turno di votazione.

I candidati

Tra i temi cari agli elettori, c'è la questione della sicurezza, la disoccupazione e l'economia. A correre per la presidenza dell'Ecuador saranno il presidente in carica Daniel Noboa, eletto nel 2023 dopo le elezioni anticipate, il cui mandato durerà fino a maggio 2025, e la candidata di centro-sinistra Luisa González, esponente del Movimiento Revolución Ciudadana e vicina all'ex presidente ecuadoriano Rafael Correa. Stando ai sondaggi, Noboa sarebbe il favorito, davanti a González. Secondo alcuni analisti, gli ecuadoriani potrebbe dover tornare alle urne per un secondo turno il 13 aprile.