In corso elezioni parlamentari Kosovo, favorito partito premier Kurti

In Kosovo sono in corso le elezioni parlamentari: i seggi si sono aperti alle 7 e chiudono alle 19. I primi exit poll dovrebbero essere diffusi poco dopo. Il favorito sembra essere il partito Vetevendosje (Autodeterminazione, VV, sinistra nazionalista) del premier uscente Albin Kurti, anche se è dato in calo. Per l'elezione dei 120 membri del Parlamento, i poco più di 2 milioni di elettori (dei quali 105mila all'estero) sono chiamati a scegliere fra 1.280 candidati in rappresentanza di 28 fra partiti, coalizioni e liste civiche. Per la prima volta votano 100mila giovani. Il voto si tiene in una situazione di grande incertezza sul futuro del Paese e insieme di persistente stallo nel dialogo sulla normalizzazione dei rapporti con la Serbia, dal cui esito dipende in larga parte il percorso di integrazione europea sia per Pristina sia per Belgrado. A monitorare la consultazione ci sono un centinaio di osservatori della Ue.