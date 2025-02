Stop a elettricità russa, i Paesi Baltici si allacceranno alla rete Ue

Stop elettricità da Mosca

I cambiamenti nei Paesi Baltici sono iniziati quasi due decenni fa con l’entrata a far parte dell'Ue (poi nel 2024 nella Nato). Estonia, Lettonia e Lituania si sono impegnati nella ristrutturazione delle infrastrutture esistenti e nella costruzione nuove linee elettriche, tra cui diversi cavi sottomarini per la Finlandia e la Svezia e un collegamento via terra cruciale alla rete europea continentale, la linea LitPol che collega Lituania e Polonia. Dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina nel 2022, tutti e tre i paesi sono stati in grado di smettere di acquistare elettricità da Mosca. Ma la Russia aveva ancora il controllo totale del funzionamento della rete, come ha spiegato la responsabile del progetto presso l'istituto tedesco di ricerca energetica Helmholtz-Zentrum, Susanne Nies.